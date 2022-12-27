На Украине в ходе СВО погиб десантник-доброволец из Башкирии Михаил Коваленко

фото: vk.com // Рустем Газизов

В ходе специальной военной операции на Украине погиб десантник из башкирского города Стерлитамака Михаил Коваленко. Он принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил мэр Рустем Газизов.

Коваленко проходил срочную службу в рядах ВДВ в должности командира боевой машины. После демобилизации много уделял внимания патриотическому воспитанию детей и подростков. В сентябре текущего года Михаил записался добровольцем, чтобы принять участие в СВО. Он был старшим стрелком мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 28 декабря. Панихида начнется в «Доме прощания» по улице Комарова, 18а в 10:30.

Напомним, сегодня стало известно, что в ходе СВО в ДНР погиб Вадим Салихов.