За неделю ОРВИ и гриппом в Уфе заболели более 20,3 тыс. человек

В Уфе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 20 394 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 20 394 человека, 31% из них – это дети младше 14 лет. Об этом на оперативном совещании в местной администрации во вторник, 27 декабря, сообщила зам руководителя башкирского Роспотребнадзора Галина Пермина.

– При лабораторном исследовании в большинстве случаев выделяются вирус гриппа H1N1 (свиной грипп) и B, – отметила специалист.

В Уфе от гриппа вакцинировано почти 599 тыс. человек (это 52,7% от общего числа жителей). Пермина отметила, что время привиться еще есть, поскольку «мы находимся в начале роста эпидемии гриппа».