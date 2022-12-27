МЧС предупредило жителей Башкирии о гололедице и тумане 28 декабря

28 декабря на отдельных участках автодорог Башкирии прогнозируется гололедица. Ночью и утром возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Завтра, в среду 28 декабря, на отдельных участках автодорог Башкирии прогнозируется гололедица. Ночью и утром возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в республике будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с северо-востока и востока. Его скорость не превысит восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -12,-17° (при прояснениях до -21,-26°). Днем столбики термометров покажут -5,-10° (местами до -15°).