Под окнами жилого дома в Уфе обнаружили труп 44-летнего мужчины

фото: телеграм // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Во вторник, 27 декабря, под окнами жилого дома по улице Зорге, 67 в Уфе было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он упал с высоты. Кадры с лежащим у подъезда трупом появились в соцсетях.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в Следственный комитет Башкирии. Там рассказали, что погибшему было 44 года. Обстоятельства его смерти выясняются.

– В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, знакомые и близкие погибшего, – передали в СК РБ.

По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.