Две начальницы почтовой связи в Башкирии похищали деньги и товары «Почты России»

фото: ФСБ РБ

В Учалинском районе Башкирии начальницы отделений почтовой связи похищали деньги и товары, принадлежавшие «Почте России». Об этом 27 декабря сообщила региональная ФСБ.

По данным правоохранительного ведомства, руководитель почтовой связи в селе Кунакбаево – 42-летняя Илюза Г. – украла деньги из кассы и товары народного потребления для личных нужд. Ее действия нанесли почте России ущерб в 92 тыс. рублей. Начальница ОПС в деревне Абзаково – 40-летняя Сажида Д. – похитила у «Почты Росси» товары, стоимость которых превысила 159 тыс. рублей.

Суд приговорил обеих женщин к двум годам условного срока по уголовному делу о присвоении имущества с использованием служебного положения. Они возместили причиненный ущерб в полном объеме.