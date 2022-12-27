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В Уфе продолжают выявлять случаи заражения мышиной лихорадкой. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации доложила заместитель главы регионального Роспотребнадзора.

По словам специалиста, в период с конца ноября по начало декабря в башкирской столице наблюдался пик заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, который уже пройден, но, тем не менее, соблюдать меры осторожности, считает Пермина, все еще следует.

За январь-ноябрь текущего года в Уфе было зафиксировано 1 112 случаев заболевания, что, как отмечает замглавы Роспотребнадзора, многолетнего уровня почти в два раза. 60 пациентов – мужчины трудоспособного возраста.