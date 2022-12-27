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Курултай Башкирии разрабатывает законопроект о геноме человека. Об этом рассказал «РБК Уфа» со ссылкой на председателя регионального парламента Константина Толкачева.

По мнению спикера, создание генетической карты хоть и «дорогое удовольствие», но оправданным. Толкачев утверждает, что с помощью идентификации личности по генетической формуле станет возможным более эффективно бороться с преступностью, искать пропавших людей и устанавливать личности погибших.

Председатель республиканского Госсобрания считает, что Россия могла бы быть первым государством в мире, где генетическая идентификация возведена на законодательный и государственный уровни. Тем не менее, пока что предлагаемый парламентариями Башкирии механизм генетической идентификации не озвучивается.