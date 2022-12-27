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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:31

Мавлиев отчитал чиновников за простой снегоуборочной техники в Уфе

По мнению градоначальника, его подчиненные не осуществляют должного контроля
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитал чиновников за простой арендованной снегоуборочной техники. Разнос подчиненным сити-менеджер устроил в ходе сегодняшнего оперативного совещания в городской администрации.

По словам градоначальника, со стороны глав учреждений нет должного контроля за тем, как работает техника. Мавлиев потребовал от чиновников спрашивать с подрядчиков «за каждый рубль».

Напомним, на той же оперативке Мавлиев сообщил о том, что его заместитель по градостроительной политике и территориальному развитию Уфы Кирилл Чистяков покинул свой пост.