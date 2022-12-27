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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:10

Мавлиев поручил провести в праздники рейды по неблагополучным семьям Уфы

Ими должны будут заняться сотрудники управления по опеке и попечительству
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Глава администрации города Уфы Ратмир Мавлиев поручил провести в праздники рейды по неблагополучным семьям башкирской столицы. Указание руководителю управления по опеке и попечительству Гуллярие Ялчикаевой сити-мнеджер отдал сегодня, 27 декабря, во время оперативного совещания в мэрии.

Мавлиев заявил о необходимости не допустить того, чтобы дети не оказались в «тяжелой ситуации». Сити-менеджер попросил взять списки неблагополучных семей на контроль.

Напомним, на том же совещании Ратмир Мавлиев сообщил, что его заместитель по градостроительной политике и территориальному развитию Уфы Кирилл Чистяков покинул свой пост.