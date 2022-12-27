В Уфе в главный офис «Башспирта» нагрянула ФСБ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 декабря, в Уфе в главный офис предприятия «Башспирта» нагрянула ФСБ. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Пруфы».

Сообщается, что силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия, а конкретно – выемку документов и изучение электронных носителей.

Напомним, МВД Башкирии объявило в розыск бывшего директора торгового дома «Башспирт» Ольгу Винникову, которая проходит подозреваемой по делу о мошенничестве и хищении у предприятия продукции на 2,7 миллиона рублей. Следствие утверждало, что Винникова в 2017-2018 годах, зная о планах по закрытию 30 магазинов торгового дома, вывезла из одного из них продукцию, а затем списала ее по подложным актам.