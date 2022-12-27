В Башкирии лишат прав 16 водителей с поддельными документами

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В башкирском городе Октябрьский лишат прав водителей с поддельными документами. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что житель города с января 2021 года по октябрь 2022-го с помощью изготавливал поддельные медицинские заключения о прохождении осмотров 16 граждан, которые с помощью этих справок получили водительские удостоверения.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, водители, которые с помощью поддельных справок получили права, лишатся их.