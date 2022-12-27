Вице-мэр Уфы Кирилл Чистяков покинул свой пост

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Заместитель мэра по градостроительной политике и территориальному развитию Уфы Кирилл Чистяков покинул свой пост. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного совещания в городской администрации заявил сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Градоначальник поблагодарил экс-вице-мэра за проделанную работу и отметил важность сферы, которую он курировал.

Кирилл Чистяков занял пост вице-мэра по градостроительной политике и территориальному развитию в октябре 2021 года. Он родился в 1978 году в Москве. Является выпускником Московского государственного агроинженерного университета имени Горячкина. Его специальность - «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Свою карьеру чиновник начинал в качестве инженера-проектировщика, затем работал на руководящих должностях в различных строительных организациях.

С июня 2021 года Кирилл Чистяков работал директором по развитию территорий и градостроительной политике в компании «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» и параллельно курировал это направление в Ассоциации застройщиков Башкирии.