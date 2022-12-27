В Башкирии пьяный водитель сбил 18-летнего парня и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера в полдень, 27 декабря, в Благоварском районе Башкирии водитель иномарки сбил молодого парня и скрылся с места аварии. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на улице Октябрьская в селе Благовар. 54-летний местный житель за рулем Chevrolet Lacetti наехал на 18-летнего молодого человека, который шел по обочине в попутном направлении и скрылся с места инцидента. Пешеход получил травмы и обратился за помощью к медикам в районную больницу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водителя удалось установить и задержать. Освидетельствование на состояние опьянения показало 1.300 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В настоящее время ведется разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства случившегося.