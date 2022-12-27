Глава Башкирии поздравил с Днем спасателя всех причастных

Фото: Федор СКВОРЦОВ

Сегодня, 27 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров поздравил с Днем спасателя всех причастных. Слова поздравления руководитель региона высказал на своей личной странице в социальных сетях.

Причастных к празднику Хабиров охарактеризовал как «мужественных, крепких, надежных людей, на которых всегда можно положиться».

– Они первыми приходят на помощь в чрезвычайных ситуациях, борются с последствиями стихии и техногенных аварий, – отметил глава в своей публикации.

Хабиров поблагодарил спасателей за их «героический труд» и заверил, что республика обязательно их «во всем поддержит».