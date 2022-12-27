В Башкирии на поддержку садовых товариществ выделили 116 млн рублей

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В Башкирии в 2022 году на поддержку садовых товариществ выделили 116 миллионов рублей. Об этом на вчерашнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Выделенные из казны республики средства были направлены на ремонт подъездных дорог, электричества и внутренней инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ.

По словам Ильшата Фазрахманова, на ремонт проездов к СНТ в Уфе, Уфимском, Иглинском, Чишминском районах было направлено 66 миллионов рублей. В общей сложности был отремонтирован 31 километр дорог, что позволило обеспечить доступ к 79 товариществам.

Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев доложил, что на энергетическую инфраструктуру садовых товариществ в текущем году было выделено 48,8 миллионов рублей. В частности, в 17 СНТ было установлено 2 470 счетчиков электроэнергии.