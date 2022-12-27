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В Башкирии число экспортных контрактов малого бизнеса выросло более чем на 50%. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности.

Согласно данным ведомства, за период с января по ноябрь текущего года в республике 111 субъектов малого и среденго бизнеса заключили 198 экспортных контракта на сумму 70,74 миллионов долларов. Это на 51,5% больше, чем в тот же период годом ранее. Внешнеторговыми партнерами предприятий выступили контрагенты из Казахстана, Киргизии, США, Германии, Швейцарии и пр.

Экспортные контракты были заключены при содействии республиканского Центра поддержки экспорта. За 11 месяцев 2022-го Центр, как утверждает министр внешнеэкономических связей Башкирии Маргарита Болычева, превысил план по числу субъектов малого и среднего предпринимательства, заключившим договора, на 79%, а по сумме контрактов в 2,6 раза.