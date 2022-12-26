В Башкирии в сгоревшей надворной времянке погиб человек

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В деревне Юлук Баймакского района при пожаре в надворной постройке для временного проживания погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщили региональные МЧС и Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Экстренные службы получили тревожный о возгорании на улице Молодежной в 18:10 26 декабря. Спустя 17 минут спасатели локализовали пожар, еще через семь минут были ликвидировано открытое горение.

– Огнем повреждена бревенчатая надворная постройка для временного проживания размером, – передали в МЧС. – В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, 1971 года рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она выясняет причины и обстоятельствах пожара.