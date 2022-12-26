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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 17:48

При пожаре в квартире 5-этажного жилого дома в Башкирии погиб мужчина

Еще один человек отравился дымом – его спасли соседи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в 5-этажном жилом доме в башкирском городе Бирске погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. Тревожный вызов о пожаре на пятом этаже дома по улице Интернациональной поступил в службу спасения в 19:46.

Одного пострадавшего жильца 62-х лет спасли соседи – они вынесли его с пятого этажа и передали бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в реанимацию районной ЦРБ с диагнозом отравления продуктами горения.

– Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств по лестничным маршам спасено 15 человек из них трое детей. Самостоятельно эвакуировались 14 человек, из них шестеро детей, – передали в МЧС.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В квартире во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвого мужчину. Ему было 55 лет.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 19:54. В причинах и обстоятельствах происшествия разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.