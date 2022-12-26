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НовостиОбщество26 декабря 2022 17:25

В Уфе ищут 29-летнюю Алину Гаянову, которая пропала без вести 15 ноября

Поиски организовали волонтеры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "ЛизаАлерт"

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе волонтеры ищут пропавшую Алину Гаянову. О местонахождении 29-летней девушки ничего неизвестно с 15 ноября. Об этом 26 декабря сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт».

Приметы Гаяновой: рост – 168 см, плотное телосложение, темные волосы и карие глаза. Во что была одета, неизвестно.

Всех, кто видел Алину или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, в ноябре в Уфе нашли мертвой числившуюся пропавшей 34-летнюю Гульназ Арсланову. Женщину убил ее же молодой человек.