В Башкирии арестовали все имущество «Сетевой компании» из-за долгов на 81 млн рублей

фото: УФССП РБ

В Иглинском Башкирии судебные приставы арестовали все имущество «Сетевой компании» из-за долгов на 81,3 млн рублей перед «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана». Задолженность образовалась за предоставление услуги энергопотребления. Против руководителя организации-должника, за которой числится 31 исполнительное производство, возбудили четыре уголовных дела за «злостное неисполнение решений суда» о выплате 12 млн рублей. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба регионального УФССП.

– Руководитель юридического лица, являющегося должником, […] заведомо зная о вступивших в законную силу решений суда, будучи предупрежденным неоднократно об уголовной ответственности, […] умышленно, вопреки установленному законодательством порядку, подрывая авторитет судебной власти, пренебрегая требованиями судебного пристава-исполнителя в течение длительного времени злостно не исполнял и воспрепятствовал исполнению вступивших в законную силу четырех решений Арбитражного суда Республики Башкортостан на сумму порядка 12 млн рублей, – передали в ведомстве.

В рамках остальных 27 исполнительных производств проводятся мероприятия по установлению других фактов совершения уголовного преступления со стороны должника, добавили в УФССП.

В число арестованного приставами имущества «Сетевой компании» вошел и дорогой автомобиль Audi, который находится в личном пользовании руководителя организации. Если его вина по возбужденным уголовным делам будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.