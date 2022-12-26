«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в последнем домашнем матче 2022 года

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в последнем домашнем матче 2022 года обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла 26 декабря и завершилась со счетом 3:2.

Уфимская команда открыла счет на 10-й минуте первого периода. Шайбу на свой счет записал Данил Башкиров. В первой половине второго периода гости сравняли благодаря броску Анатолия Голышева. На 37-й минуте встречи «юлаевцы» вновь вышли вперед – гол забил Степан Санников. Под самый занавес встречи «Автомобилист» во второй раз восстановил статус-кво – точным оказался Сергей Широков.

Матч перешел в овертайм, который продлился буквально 20 секунд – победу уфимцам принес результативный бросок нападающего Сергея Шмелева.

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 3:2ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 (09:11) – Данил Башкиров;

1:1 (24:12) – Анатолий Голышев;

2:1 (36:31) – Степан Санников;

2:2 (58:40) – Сергей Широков;

3:2 (60:19) – Сергей Шмелёв.

Сейчас в таблице чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занимает пятую строчку. В активе у команды 52 очка. Впереди у уфимского клуба еще два выездных матча: против челябинского «Трактора» (28 декабря) и омского «Авангарда» (30 декабря).