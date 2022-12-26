Жителям Башкирии объяснили, как оплачивается работа в новогодние праздники

Гострудинспекция Башкирии объяснила местным жителям, как им должны оплачивать работу в новогодние праздники с 1 по 8 января при «пятидневке» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гострудинспекция Башкирии объяснила местным жителям, как им должны оплачивать работу в новогодние праздники с 1 по 8 января. Памятка опубликована на сайте ведомства.

– Согласно трудовому законодательству, нерабочими праздничными являются дни с 1-го по 8-е января – они должны оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением других дней отдыха, то есть отгулов. Это касается как работающих в режиме сменного графика, так и вахтовым методом, – рассказали в Гострудинспекции.

Привлечение к работе сотрудников в праздничные дни, если те для них являются выходными, производится с их письменного согласия.

У сотрудников, получающих оклад, зарплата за январь с 17-ю рабочими днями не может быть снижено. Дело в том, что оклад платится в полном объёме за отработанную норму - в январе она намного меньше, чем в другие месяцы – 136 часов.

В ведомстве отметили, что в зарплате в январе могут потерять сотрудники со сдельной оплатой труда, которая зависит от выполнения ими объема работы. Это большая категория работников, занятых на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Законодательством предусмотрено, что за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, им выплачивается компенсация, но здесь проблема состоит в том, что её размер устанавливается исключительно локальными нормативными актами организации.