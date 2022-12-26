В Минздраве рассказали, как в новогодние праздники будут работать поликлиники

Министр здравоохранения Башкирии на оперативном совещании в местном правительстве 26 декабря рассказал, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в местном правительстве 26 декабря рассказал, как в новогодние праздники будут работать поликлиники.

– 31 декабря [поликлиники] работают с 8:00 до 17:00. С 1 по 8 января так же до 17:00 все поликлиники будут работать, проводить приемы и принимать вызовы врача на дом, – пояснил министр.

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции 31 декабря и 2-8 января будет проводиться в поликлиниках с 8:00 до 17:00. На профилактические осмотры жители смогут прийти 2-6 января с 8:00 до 17:00.

Ранее мэрия Уфы опубликовала график работы травмпунктов в период новогодних праздников.