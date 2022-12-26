Хабиров вручил государственные награды спасателям Башкирии

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В понедельник, 26 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды спасателям республики. Ордена, медали, почётные звания, грамоты и благодарности получили 37 человек. В их число вошли сотрудники и ветераны спасательных служб, а также жители, совершившие героические поступки. Церемония была приурочена ко Дню спасателя, который отмечается в России 27 декабря.

Хабиров поблагодарил представителей экстренных ведомств за работу и рассказал, что с начала 2022 года пожарно-спасательные службы республики спасли более 1,5 тыс. человек.

Почетную грамоту президента России получил начальник Салаватского межрайонного отдела надзорной деятельности МЧС. Ордена генерала Шаймуратова глава Башкирии вручил бывшему командиру Московского областного спасательного отряда экстренной помощи «Надежда», бывшему замдиректора по туризму и внешним связям альпинистского республиканского объединения «Физкультура и здоровье». Посмертно орденом был награжден житель деревни Матвеевка Стерлитамакского района Мурат Аттиков, который погиб, спасая своих малолетних детей при пожаре.

Со список награжденных спасателей можно ознакомиться по ссылке (.pdf).