Набор продуктов для новогоднего стола в Башкирии за год подорожал на 10,8%

Набор продуктов для среднестатистического новогоднего стола в Башкирии за год подорожал на 10,8% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Набор продуктов для среднестатистического новогоднего стола в Башкирии за год подорожал на 10,8%. Об этом 26 декабря сообщили экономисты республиканского отделения Нацбанка.

За традиционные блюда для новогоднего стола эксперты взяли пельмени, салаты оливье и сельдь под шубой. Из продуктов к ним добавили красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколадные конфеты и фруктовый сок.

Эксперты отметили, что благодаря хорошему урожаю в этом году в регионе подешевели ингредиенты для салатов: картошка, морковь и свекла. Также за счет сокращения затрат птицеферм упали цены на яйца. Замедлилось удорожание муки, мяса, молочных продуктов и сахара: как итог, затормозился рост стоимости пельменей, хлеба, сыра и конфет.

– Годовые темпы прироста цен на ингредиенты для пельменей и остальные перечисленные выше продукты сейчас все же опережают инфляцию, – говорится в сообщении Нацбанка Башкирии. – Сложности с импортом фруктов и рост издержек производителей на упаковку привели к удорожанию также апельсинов и пакетированных соков.

Напомним, ранее Башстат сообщил, что за год цены на продовольствие в республике повысились на 11,2%.