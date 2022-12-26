Мэрия Уфы опубликовала график работы травмпунктов на новогодних каникулах

Все травмпункты Уфы в дни новогодних каникул будут работать в обычном круглосуточном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все травмпункты Уфы в дни новогодних каникул будут работать в обычном круглосуточном режиме. Об этом 26 декабря сообщила мэрия.

В случае получения травм, ожогов и обморожений можно обратиться в перечисленные ниже травмпункты.

Для взрослых:

– больница №5 (на улице Цюрупы, 84);

– больница №8 (Максима Горького, 47);

– больница №21 (Лесной проезд, 3);

– больница Демского района (правды, 19).

Для детей:

– РДКБ (Степана Кувыкина, 98);

– больница №17 (Свободы, 29).

С 8:00 до 22:00 будут работать травмпункты при детских поликлиниках №5 (Жукова, 18) и №4 (Орджоникидзе, 15).

Ранее Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в новогодние праздники.