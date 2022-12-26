Вечером 26 декабря в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки

В понедельник, 26 декабря, в вечерний час пик в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, в понедельник 26 декабря, в вечерний час пик в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки. Такую оценку заторам в городе дал Яндекс.

Движение автомобилей затруднено как северной, так и в южной части башкирской столицы. Серьезные пробки образовались на улицах Пугачева-Заки Валиди, Менделеева, Бакалинской, Караидельской, Колгуевской, Степана Кувыкина, Цюрупы, Кирова, Революционной, Кирова, Зорге, имени Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева, Российской, Шота Руставели и Маршала Жукова. Трафик также загружен на выезде из Черниковки по проспекту Октября, на Уфимском шоссе, улицах Седова, Трамвайной и Сельской Богородской.

К 19:00 уровень пробок в Уфе снизится лишь на один балл. Движение в городе станет относительно свободным спустя час.