Неизвестный житель Башкирии выиграл в лотерею 6 млн рублей

Житель Башкирии выиграл в лотерею 6 млн 32 тыс. рублей

Житель Башкирии выиграл в лотерею 6 млн 32 тыс. рублей. Розыгрыш состоялся в воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Счастливчик принял участие в очередном тираже государственного «Спортлото «5 из 36», купив билет за 60 рублей на сайте лотереи. За выигрышем победитель еще не обратился, так что его личность пока неизвестна.

– Приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором поле. Удачными для участника оказались числа 1, 4, 7, 17, 27. Неугаданным осталось число 2 во втором поле билета, – объяснили в «Столото».

Там добавили, что за 2021 год совокупная сумма выигрыша участников из Башкирии достигла почти 1,1 млрд рублей: 43 жителя выиграли от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 51 человек стал миллионером. Всего за прошлый год в республике было приобретено более 6,3 млн счастливых лотерейных билета.