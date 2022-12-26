Автомобили «золотого гаишника» из Башкирии Ильдуса Шайбакова продали за 5,3 млн рублей

фото: "ГТРК Башкортостан"

Обращенные в доход государства автомобили бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, который находится под следствием за коррупционные преступления, продали на торгах за 5,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на площадке «РТС-тендер» 26 декабря.

Росимущество выставляло на аукцион две иномарки «золотого гаишника»: Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2014 года выпуска и Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 TSI 2018 года. Начальница цена первой машины составляла 1,27 млн рублей, второй – 923,2 тыс.

Toyota Land Cruiser 150 Prado «золотого гаишника», ушедшая с торгов

На покупку внедорожника Toyota претендовало 133 участника. Победителем аукциона стал Валерий Никитин, согласившийся приобрести авто за 3,05 млн рублей. Выкупить Skoda были готовы 119 участников. В этих торгах выиграл Ильдар Муратов, который предложил за иномарку 2,3 млн рублей.

Skoda Kodiaq Style Plus выкупят за 2,3 млн рублей

Напомним, Ильдус Шайбаков получил прозвище «золотой гаишник» после того как в апреле 2021 года у него обнаружили имущество на 44 млн рублей. Впоследствии он был уволен из органов МВД и против него возбудили против него уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взятки. Экс-полицейский подался в бега, и больше года находился в розыске. Его задержали в августе.