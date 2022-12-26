Суды Башкирии рассмотрели 93 иска об оспаривании призыва по частичной мобилизации

Суды Башкирии по состоянию на 23 декабря рассмотрели 93 административных исков жителей и организаций об оспаривании призыва по частичной мобилизации

Суды Башкирии по состоянию на 23 декабря рассмотрели 93 административных иска жителей и организаций об оспаривании призыва по частичной мобилизации (месяц назад их было 46). Об этом «КП-Уфа» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Как уточнили в ведомстве, 38 исковых заявлений были удовлетворены (в том числе частично), в 39 отказано, шесть оставлены без рассмотрения и по еще десяти прекращено производство.

Сейчас в судах региона находятся десять административных исков об оспаривании призыва – они еще не рассмотрены.

Напомним, в декабре суд в Уфе обязал военкомат вернуть домой мобилизованного многодетного отца.