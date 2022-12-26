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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 10:46

В Башкирии 17-летняя школьница насмерть замерзла на улице

Девушка всю ночь пролежала на морозе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В одной из деревень Мечетлинского района Башкирии 17-летняя школьница насмерть замерзла на улице

В одной из деревень Мечетлинского района Башкирии 17-летняя школьница насмерть замерзла на улице

В одной из деревень Мечетлинского района Башкирии 17-летняя школьница насмерть замерзла на улице. Инцидент произошел сегодня, 26 декабря. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили «Вести».

По предварительным данным, девушка пролежала на морозе всю ночь. Утром ее обнаружили мертвой с признаками переохлаждения. Известно, что она воспитывалась в приемной семье.

Сейчас Следственный комитет Башкирии выясняют обстоятельства происшествия. Правоохранительное ведомство проводит доследственную проверку.