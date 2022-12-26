Контакт-центр Минздрава Башкирии начнет работать с 4 января

Контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии начнет работу в 2023 году с 4 января Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Контакт-центр министерства здравоохранения Башкирии начнет работу в 2023 году с 4 января. О работе медорганизаций в период новогодних каникул на оперативном совещании в местном правительстве 26 декабря сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин.

– Контакт-центр Минздрава республики – это номер «122», добавочный «2» – начнет прием звонков с 4 января по графику. Станция скорой медицинской помощи и стационарные медицинские организации работают круглосуточно – 24/7, – сказал чиновник.

Напомним, на том же совещании руководитель республики Радий Хабиров поручил министру Рахматуллину начать работать сразу с 1 января.

Ранее Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в новогодние праздники.