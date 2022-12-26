Хабиров поблагодарил команду министров Башкирии за работу в 2022 году

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил команду министров республики за работу в 2022 году. Слова уважения чиновникам руководитель региона в высказал в конце последнего в этом году оперативного правительственного совещания в центре управления республикой.

– Уважаемы коллеги, я благодарю вас за работу. Но прежде всего я благодарю вас за этот год. Ничего нового пока, к сожалению, я вам сказать не могу. Каждый год я вам это говорю: год был непростой, ничего хорошего – имею в виду, в плане, что вам будет легко на следующий год, – я не обещаю. Будет непросто, и будет много вызовов, и будет много задач, и будет много сложных задач, которые мы с вами, я уверен, решим. Вы можете гордиться этим годом – каждый из вас, – заявил Хабиров.