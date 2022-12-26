На Украине погиб доброволец башкирского батальона имени Достовалова Руслан Остерман

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На Украине в ходе специальной военной операции погиб боец добровольческого батальона имени майора Александра Достовалова, уроженец Уфимского района Башкирии Руслан Остерман. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала пресс-служба муниципалитета.

Завтра, 27 декабря, в 12:00 на центральной площади селе Михайловка на улице Ленина, 48 состоится церемония прощания с погибшим военнослужащим.

– Выражаем искрение соболезнования родителям, супруге и сыновьям Руслана Олеговича, его друзьям, сослуживцам и близким, – написала в своей публикации пресс-служба Уфимского района.

Напомним, недавно стало известно о гибели Рустама Шевяхова из села Раевский Альшеевского района Башкирии. Ему был всего 21 год.