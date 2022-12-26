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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:53

Жители Башкирии остались недовольны уборкой снега

Граждане оставили сотни жалоб в социальных сетях
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Жители Башкирии остались недовольны уборкой снега. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центе управления республикой рассказала начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Жителей тревожит очистка снега на дорогах. Дорожная ситуация за последнюю неделю была очень непростой. В первую очередь, конечно, расчищали дороги к объектам социального назначения. Однако у жителей, понятно, вопросы остались. Вместе с тем было ограничение по дороге Уфа-Бирск-Янаул, это тоже сказалось на обращениях жителей в социальных сетях, – сообщила в своем докладе чиновник.