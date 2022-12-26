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НовостиОбщество26 декабря 2022 8:25

Артур Юмагужин стал новым советником главы Башкирии

Ранее он выступил инициатором формирования добровольческого батальона
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/battalionimenisu

Фото: vk.com/battalionimenisu

Артур Юмагужин стал новым советником главы Башкирии Радия Хабиров. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал руководитель региона.

– Именно он выступил вместе со своими боевыми товарищами инициатором формирования третьего добровольческого батальона в составе войск Национальной гвардии. Назначен на должность советника главы республики по взаимодействию с войсками Национальной гвардии Российской Федерации. Ну, имеется в виду, прежде всего, – по взаимодействию с нашим батальоном имени Салавата Юлаева, – заявил Хабиров.