Хабиров потребовал разобраться с общественным транспортом в микрорайоне Уфы

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться с общественным транспортом в уфимском микрорайоне Спутник. На сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой руководитель региона заявил, что граждане «завалили» его жалобами на этот счет.

– Очень много жалоб идет в плане организации автобусного движения с поселка Спутник. Просто завал. Прошу за праздники изучить вопрос. Я буду мониторить вашу работу. Жду деятельных предложений. Надо понять, что происходит. 17-го [января] жду доклад, – поручил Хабиров вице-премьеру регионального правительства Башкирии Алану Марзаеву и главе Минтранса республики Александру Клебанову.