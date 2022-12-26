Фото: МЧС Башкирии

31 декабря в Башкирии введут особый противопожарный режим, который будет действовать на протяжении всех новогодних каникул.

Во время оперативного совещания правительства Башкирии глава ГК ЧС республики Фарит Гумеров предложил с 31 декабря по 10 января ввести в регионе особый противопожарный режим. По словам руководителя ведомства, это поможет снизить количество ЧП, связанных с распространением огня. Глава региона Радий Хабиров согласился с предложением и заявил, что «не сомневается в компетентности службы».

Напомним, что похожий режим вводят в Башкирии летом, когда существует возможность распространения лесных пожаров. Тогда в регионе было запрещено разжигать костры в лесах.

Вероятно, что правила зимнего особого противопожарного режима будут отличаться от летних. Его описание в прямом эфире Гумеров не озвучил.