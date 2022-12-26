В Башкирии завершают выплаты по 20 тысяч рублей семьям мобилизованных жителей

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии почти все семьи резервистов участников СВО, которым обещали по 20 тысяч рублей на Новый год, получили выплаты.

Сегодня, 26 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министра труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова заявила, что выплаты семьям мобилизованных почти завершены. Напомним, в начале декабря глава региона Радий Хабиров распорядился выплатить в Новому году по 20 тысяч рублей членам семей резервистов, у кого есть дети.

Под эту категорию подпадали несовершеннолетние дети мобилизованных жителей республики и студенты очной формы обучения до 23 лет.

- По заявлениям семей все уже выплачено. У нас 99,9% уже выплачено, остались единицы. Самое большое количество заявлений было через МФЦ – 63%, далее на республиканском портале Госуслуг и уже немножко, так сказать ногами, приносили в соцподдержку (Республиканский центр соцподдержки населения – Ред.), - пояснила министра труда и соцзащиты населения Башкирии.

По словам Ленары Ивановой, почти никто из членов семей мобилизованных жителей Башкирии по кабинетам госучреждений не ходил.