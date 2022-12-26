Из Башкирии в зону СВО отправился третий добровольческий батальон

Фото: пресс-служба главы РБ

Уже третий добровольческий батальон из Башкирии отправился в зону СВО. Торжественные проводы бойцов состоялись 20 декабря на Советской площади, рядом с памятником Минигали Шаймуратову.

- Они уже прибыли на место. Всем мужчинам пожелаем, конечно, удачи, здоровья, чтобы все они вернулись живыми и здоровыми домой и выполнили свой долг. Ребята прошли отличную боевую подготовку. Ну и как договорились, правительство республики берет на себя и осуществляет дальнейшее сопровождение по материальному обеспечению этого батальона, - добавил Радий Хабиров во время оперативного совещания.