В Башкирии граждане могут претендовать на выплату до 500 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии граждане могут претендовать на выплату от 100 до 500 тысяч рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Речи идет о предоставлении из федеральной казны грантов предпринимателям до 25 лет на ведение бизнеса. Руководитель региона рассказал историю жительницы Кумертау Дианы Ибрагимовой. В этом году она обратилась за поддержкой в мэрию, где получила необходимую консультацию для участия в грантовом конкурсе.

Летом девушка получила от государства субсидию в 500 тысяч рублей. Она купила на эти средства станок по производству бахил и теперь обеспечивает ими частные медицинские учреждения Кумертау, а также других городов и районов республики. Предпринимательнице удается реализовывать до 100 тысяч пар в месяц.

– Желаю всем, кто стартует в предпринимательской деятельности, и тем, кто уже развивает свой бизнес, успехов! А мы обязательно постараемся поддержать и помочь, – написал в своей публикации Радий Хабиров.