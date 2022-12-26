Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 декабря 2022 5:59

В Башкирии прокуратура проверит ДТП с автобусом, в котором находилось 20 детей

Инцидент случился сегодня утром
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Башкирии прокуратура проверит ДТП со школьным автобусом. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария сегодня утром, 26 декабря, случилась на улице Медовая в поселке Новобулгаково. Ведомство характеризует ЧП как касательное ДТП. Из-за случившегося у обоих автобусов были повреждены лобовые стекла. В салоне Нефаза в момент аварии никого не было, в школьном автобусе – 21 человек, включая 20 детей.

Надзорное ведомство заявило, что контролирует установление всех обстоятельств произшедешго. В рамках проверки прокуроры дадут оценку деятельности по перевозке пассажиров, в том числе детей, а также действиям водителей по части обеспечения требований безопасности при осуществлении перевозок и эксплуатации транспорта.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – отметило ведомство.