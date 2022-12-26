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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 5:24

В Уфе в ДТП с Opel Corsa и Lada Granta пострадала 15-летняя девочка

ЧП случилось на трассе Уфа-Оренбург
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

В субботу, 24 декабря, в Уфе в ДТП с двумя автомобилями пострадал подросток. О случившемся рассказала пресс-служба ГИБДД башкирской столицы.

Инцидент произошел на дороге Уфа-Оренбург. 51-летний мужчина за рулем Opel Corsa при повороте на улицу Локотковская столкнулся со встречной Lada Granta. В результате происшествия 15-летняя пассажирка «Лады» получила ушибы. Она обратилась в больницу, после оказанной медиками помощи ее отпустили домой.

По факту произошедшего ДТП в настоящее время ведется разбирательство.