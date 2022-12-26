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В Башкирии из-за электронного голосования изменят кодекс о выборах. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Депутаты парламента приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах». В законопроекте предлагается внести дополнительные положения о порядке проведения дистанционного электронного голосования.

Согласно изменениям, гражданин, который получивший доступ к такому голосованию, лишается права получить бюллетень на избирательном участке. Однако при необходимости он все же может воспользоваться средствами для электронного голосования непосредственно в помещении для голосования. Как отмечается в законопроекте, результаты волеизъявления в подобном

– Сегодня многие повседневные вещи люди делают через смартфон – от оплаты такси и доставки продуктов до получения госуслуг. Очевидно, что процедура голосования тоже будет постепенно переходить в «цифру». Это удобно, надежно и конфиденциально, – заявил председатель Курултая Константин Толкачев.