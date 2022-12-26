В Башкирии водитель ВАЗ-2110 сбил насмерть пешехода

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 26 декабря, в Ермекеевском районе Башкирии водитель ВАЗ-2110 сбил насмерть пешехода. Подробности произошедшего в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ЧП случилось недалеко от деревни Спартак на 46 километре дороги Белебей-Ермекеево-Приютово. 42-летний житель Белебеевского района за рулем отечественного автомобиля наехал на 33-летнего местного жителя, который, как стало известно дорожной полиции, шел навстречу по краю проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.

В результате произошедшего пешеход получил тяжелейшие травмы, он скончался. По факту случившегося ДТП проводится проверка.