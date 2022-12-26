В Уфе мэрия отменила строительство многоэтажки у озера Кашкадан

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В Уфе мэрия отменила строительство многоэтажного дома у озера Кашкадан. Соответствующее постановление, подписанное градоначальником Ратмиром Мавлиевым, было опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, власти города отменяют постановление от 4 февраля 2020 года об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Сипайловской, Самаркандской, Косогорной, Проектной улицей, улицами Маршала Жукова и Озерной.

Решение было принято на основании уфимской прокуратуры и решения Арбитражного суда.