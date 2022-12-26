В Башкирии возбудили уголовное дело после благоустройства набережной

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В башкирском городе возбудили уголовное дело после благоустройства набережной. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2021 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между предприятием «УралСпецСтрой» и мэрией города был заключен контракт, предусматривающий благоустройство объекта, на сумму более 34 миллионов рублей.

Подрядчик, как выяснилось, не выполнил условия сделки, однако должностные лица подрядной организации все же приняли и заплатили за фактически невыполненные работы на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В связи с этим прокуроры направили материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».