При пожаре в частном доме в Башкирии погиб мужчина

25 декабря при пожаре в частном доме в деревне Наратово Калтасинского района Башкирии погиб пожилой мужчина

Сегодня, 25 декабря, при пожаре в частном доме в деревне Наратово Калтасинского района Башкирии погиб пожилой мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в бревенчатом доме по улице Садовой поступило в службу спасения от очевидцев в 12:00. Погибшего 82-летнего мужчину сотрудники МЧС обнаружили во время разбора места происшествия.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель экстренного ведомства и следственно-оперативная группа.

Напомним, вечером 24 декабря при пожаре в жилом доме в Чишминском районе сгорели два человека. Следственный комитет проводит проверку.