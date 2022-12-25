ПФР досрочно перечислит жителям Башкирии выплаты и детские пособия

Пенсионный фонд России досрочно перечислит на банковские счета жителей Башкирии социальные выплаты и детские пособия – 28 декабря вместо 3 января Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пенсионный фонд России досрочно перечислит на банковские счета жителей Башкирии социальные выплаты и детские пособия – 28 декабря вместо 3 января. Это связано с тем, что единая дата выплат выпадает на новогодние праздники. Об этом сообщило региональное отделения ПФР.

Досрочно пособия за декабрь на банковские счета получат:

– женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности;

– родители, воспитывающие детей в возрасте 8-17 лет;

– получатели ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет;

– подвергшиеся воздействию радиации;

– реабилитированные;

– инвалиды;

– военнослужащие и члены их семей.

В ПФР добавили, что 28 декабря также будут перечислены ежемесячные выплаты из материнского капитала. По словам руководителя башкирского отделения ПФР Фоата Хантимерова, всего на пособия и соцвыплаты за декабрь будет направлено 1,7 млрд. рублей.