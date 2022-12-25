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НовостиОбщество25 декабря 2022 16:45

Житель Башкирии пожаловался Хабирову на неисправную пиксельную елку

Неполадки с конструкцией заметили в Нефтекамске
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Мирзагит Нигаматуллин

фото: vk.com // Мирзагит Нигаматуллин

Главе Башкирии Радию Хабирову в соцсетях пожаловались на неисправную пиксельную елку в городе Нефтекамске. Обращение 25 декабря оставил местный житель Мирзагит Нигаматуллин.

– Ваша пиксельная ёлка не горит, – написал мужчина.

К своему сообщению он приложил фотографию. На ней видно, что потухла не вся елка, а только небольшая ее часть.

Спустя час на жалобу горожанина откликнулась мэрия Нефтекамска. Сотрудница администрации города Гульназ Ахиярова ответила, что передала информацию о неполадке в работе пиксельной елки отделению «Северных электрических сетей».

Год назад похожий случай произошел с пиксельной елкой в Уфе. Она перестала гореть ровно наполовину.

Напомним, стоимость пиксельные елок для городов Башкирии составила 115 млн рублей. Закупка конструкций стала поводом для возбуждения уголовного дела против чиновника.